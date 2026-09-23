Českou ekonomiku čeká po roce 2027 výrazná změna způsobu, jakým bude čerpat evropské peníze. Dosavadní systém založený na množství jednotlivých fondů a proplácení konkrétních nákladů má vystřídat model, v němž budou společně řešeny kohezní politika, zemědělství, bezpečnost či další evropské priority. Změny, které Česko čekají, probírali experti na diskusním setkání, pořádaném týdeníkem Ekonom.
Revolucí nového systému jsou podle Kláry Kracíkové, ředitelky odboru strategického rámce fondů EU z Národního orgánu pro koordinaci na ministerstvu pro místní rozvoj, především dvě změny. Kromě zmíněného sloučení dosud samostatných dotačních oblastí do jednoho celku je podstatná i změna samotné logiky financování. Dosavadní model byl založen na takzvaných reálných nákladech. Žadatel realizoval projekt, předložil faktury a při splnění pravidel mu byly náklady proplaceny. Nový systém má mnohem více fungovat na principu výkonu.
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