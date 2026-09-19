Investovat pár tisíc korun do ETF fondu a stát se milionářem? I na takové příběhy lze na akciovém trhu narazit. Není to však zadarmo. Člověk k tomu potřebuje dvě zásadní ingredience – z nichž tou první jsou ocelové nervy. Při nákupu tohoto konkrétního ETF se totiž může stát absolutně cokoliv, včetně astronomického zhodnocení v řádech desítek tisíc procent.
Byznys podle P. Saláta
Jak udělat na burze z pár tisíc milion? Odpověď nabízí ETF fond pro investory bez nervů
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