Automobilový koncern Volkswagen snížil odhad ziskové marže na letošní rok na nejvýše jedno procento z dříve očekávaných čtyř až 5,5 procenta. Na vině jsou miliardové odpisy v souvislosti s dceřinou společností Porsche, slabé obchodní výsledky v Číně a další náklady na restrukturalizaci podniku. Mateřská společnost české Škoda Auto o tom v pátek informovala na svém webu.
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Akcie automobilky v reakci na zprávu prudce oslabily. Vykázaly největší pokles v rámci německého indexu největších a nejziskovějších firem DAX.
Varování před poklesem zisku prohlubuje krizi druhého největšího výrobce automobilů na světě po Toyotě, píše agentura Reuters. Firmě se přitom počátkem tohoto měsíce podařilo dohodnout s odbory na rozsáhlých škrtech tváří v tvář tvrdé konkurenci ze strany asijských rivalů, americkým clům a stagnující poptávce v Evropě.
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Volkswagen v pátek varoval před „dalším zhoršením tržního prostředí, zejména v Číně, a také před zrychleným posunem poptávky ve prospěch čistě elektrických vozů“. To podle firmy povede ke snížení očekávání ohledně značek osobních automobilů Audi a Volkswagen.
Tržby by měly v roce 2026 dosáhnout přibližně 315 miliard eur (7,7 bilionu korun). To by bylo uprostřed dosavadního rozmezí prognóz, uvedl Volkswagen. V loňském roce tržby činily 321,9 miliardy eur.
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