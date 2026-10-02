Prudký rozvoj používání nástrojů umělé inteligence má v praxi jeden jasný projev: datové sítě jsou pod tlakem. Vedle toho má AI dopad i na provoz telekomunikačních operátorů. „Některé úkoly zaniknou, mnoho rolí bude přepracováno a vzniknou nové. Bylo by chybou předstírat, že nedojde k žádným změnám. Stejně tak by bylo chybou nahlížet na lidi jako jednoduše nahraditelné,“ říká v rozhovoru pro HN generální ředitelka Vodafone Česká republika Violeta Luca.
Popisuje v něm, jak se společnost připravuje na nové bezpečnostní hrozby spojené s rozvojem AI a co znamenají pro běžné i firemní uživatele. Vysvětluje také, jak by v době kvantových počítačů mělo vypadat skutečně bezpečné heslo.
Pocházíte z Rumunska a v Česku už žijete pět let, z toho tři roky jste vedla český Microsoft. Jak tehdy vypadal váš příchod?
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