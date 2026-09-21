Stát v příštím roce opět převezme veškeré poplatky za podporované zdroje energie (POZE). Rozhodla o tom v pondělí vláda, řekl na tiskové konferenci po jednání ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Stejně jako letos na nich stát zaplatí zhruba 41 miliard korun.
Stát převzal veškeré financování POZE už letos, státní rozpočet to nově zatížilo 17 miliardami korun, které měli původně platit spotřebitelé. V předchozích letech byly platby rozděleny mezi stát a odběratele. Cílem opatření je snížit ceny elektřiny pro odběratele, které letos domácnostem klesly přibližně o deset procent.
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„Už letos jsme díky tomu snížili cenu elektřiny o deset procent a srovnali jsme tak krok s ostatními zeměmi kolem nás. Snížili jsme také energetickou inflaci, což má pozitivní dopad do celkové inflace,“ řekl Havlíček. Opatření má podle něj i vliv na vyšší výkonnost podnikatelského sektoru.
Příspěvky na POZE jsou určeny na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované produkce elektřiny a tepla. Od roku 2006, kdy byly zavedeny, bylo na platby celkově vydáno více než půl bilionu korun. Část dotací poskytoval stát, další část pak dopláceli ve fakturách za elektřinu spotřebitelé. Výjimkou byl rok 2023, kdy vláda kvůli vysokému růstu cen v době energetické krize rozhodla o mimořádném přesunutí všech plateb na stát.
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