Americký mediální gigant Paramount Skydance se dohodl s Kalifornií a dalšími státy USA o urovnání žaloby, jejímž cílem bylo zablokovat jeho dohodu o převzetí konkurenta Warner Bros. Discovery za 110 miliard dolarů (zhruba 2,3 bilionu korun). Informovaly o tom v pondělí agentury Reuters a Bloomberg s odvoláním na své zdroje. Urovnání žaloby je podle agentur klíčovým krokem k dokončení transakce, která by zásadně změnila tvář Hollywoodu.
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Firmy se na spojení dohodly v únoru. Kalifornie a dalších 11 států USA však v červenci podaly žalobu, podle které by fúze omezila hospodářskou soutěž v distribuci filmů a v odvětví kabelového vysílání, což by poškodilo kina a distributory placené televize. Žaloba rovněž tvrdila, že spojení by mohlo zvýšit ceny pro spotřebitele a zhoršit pozici zaměstnanců při vyjednávání o mzdách.
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří slavné filmové studio Warner Bros. s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku.
Součástí skupiny jsou rovněž kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN. Ta za své zpravodajství dlouhodobě čelí kritice od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Paramount Skydance vznikl fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media, kterou úřady schválily na konci loňského července. Součástí skupiny je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+.
Podle zdroje agentury Reuters dohoda o urovnání žaloby zahrnuje mimo jiné zřízení nezávislých redakčních rad pro CNN a CBS. Součástí dohody jsou údajně také finanční sankce v případě, že by společnost Paramount Skydance nesplnila svůj slib produkovat po fúzi 30 filmů ročně.
Spojení firem už v červnu schválilo americké ministerstvo spravedlnosti. V červenci pak následoval souhlas Evropské komise. V srpnu transakci odsouhlasily rovněž britské úřady.
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