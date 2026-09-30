Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) zažívají v Česku nebývalý boom. Objem jejich majetku letos v pololetí dosáhl 950 miliard korun, jen za druhé čtvrtletí vzrostl o 44 miliard, tedy o 4,9 procenta. Zároveň ale trh prochází prvním výrazným vystřízlivěním kvůli insolvenčním kauzám skupin RSBC a Solek, jejichž fondy obhospodařuje investiční společnost Codya. 

„Každý potenciální výnos s sebou nese určité riziko,“ říká spolumajitel a obchodní ředitel Codya Martin Pšaidl. V rozhovoru pro HN popisuje, co se v obou případech stalo, jak se Codya snaží chránit peníze investorů a jaké poučení si z těchto kauz odnáší. Mluví také o tom, proč zájem o FKI dál roste a kam se podle něj bude celý trh ubírat.

Čím si vysvětlujete velký růst zájmu o fondy kvalifikovaných investorů v posledních letech? Jejich majetek loni vzrostl o více než 43 procent a od roku 2020 se téměř zpětinásobil. 

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Co se dočtete dál

  • Co se skutečně děje s fondy spojenými se Solekem a RSBC.
  • Jaká rizika investoři u fondů kvalifikovaných investorů často podceňují.
  • Proč zájem o FKI dál roste a kam se bude trh podle Codya ubírat.

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