Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) zažívají v Česku nebývalý boom. Objem jejich majetku letos v pololetí dosáhl 950 miliard korun, jen za druhé čtvrtletí vzrostl o 44 miliard, tedy o 4,9 procenta. Zároveň ale trh prochází prvním výrazným vystřízlivěním kvůli insolvenčním kauzám skupin RSBC a Solek, jejichž fondy obhospodařuje investiční společnost Codya.
„Každý potenciální výnos s sebou nese určité riziko,“ říká spolumajitel a obchodní ředitel Codya Martin Pšaidl. V rozhovoru pro HN popisuje, co se v obou případech stalo, jak se Codya snaží chránit peníze investorů a jaké poučení si z těchto kauz odnáší. Mluví také o tom, proč zájem o FKI dál roste a kam se podle něj bude celý trh ubírat.
Čím si vysvětlujete velký růst zájmu o fondy kvalifikovaných investorů v posledních letech? Jejich majetek loni vzrostl o více než 43 procent a od roku 2020 se téměř zpětinásobil.
Co se dočtete dál
- Co se skutečně děje s fondy spojenými se Solekem a RSBC.
- Jaká rizika investoři u fondů kvalifikovaných investorů často podceňují.
- Proč zájem o FKI dál roste a kam se bude trh podle Codya ubírat.