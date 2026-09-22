Saúdská Arábie obnovila provoz klíčového ropovodu East–West, který byl 10. září poškozen při dronovém útoku a krátce poté odstaven. S odkazem na tři informované zdroje to uvedla agentura Reuters. Vývoz ropy z terminálu Janbú u Rudého moře se očekává ještě v úterý. Před odstávkou měl ropovod maximální přepravní kapacitu sedm milionů barelů ropy denně.
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V reakci na zprávu ceny ropy na světových trzích po dopoledním růstu výrazně klesají, severomořský Brent se vrátil pod 100 dolarů za barel. Nejbližší termínový kontrakt na ropu Brent se kolem 12:15 našeho času prodával zhruba za 97,90 dolaru za barel a jeho cena vykazovala pokles o 2,5 procenta. Dostala se tak nejníže od 8. září. Termínový kontrakt na americkou lehkou ropu West Texas Intermediate (WTI) s dodáním v říjnu pak stál zhruba 92,80 dolaru a proti pondělí byl levnější o 3,1 procenta.
Ropovod East–West je v současné době mimořádně důležitou alternativní trasou, protože obchází Hormuzský průliv, částečně zablokovaný v důsledku americko-izraelských útoků na Írán. Pro Saúdskou Arábii tak představuje jednu z hlavních možností, jak saúdskoarabskou ropu dostat na světový trh, aniž by tankery musely proplouvat Hormuzským průlivem.
Dva ze zdrojů uvedly, že ropa proudila ropovodem v omezeném objemu. Státní energetická společnost Saudi Aramco, která zařízení provozuje, na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovala.
Dronové útoky přiměly Saúdskou Arábii ropovod East–West uzavřít, takže se zastavila i nakládka suroviny v přístavu Janbú.
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Ropovod East–West, nazývaný také Petroline, je zhruba 1200 kilometrů dlouhý a vede z ropných polí na východě Saúdské Arábie přes vnitrozemí k přístavu Janbú. Odtud může saúdskoarabská ropa pokračovat přes Rudé moře, Suezský průplav a Středomoří dál do Evropy, až do evropských rafinerií.
Těsně po odstávce ropovodu Saúdská Arábie zákazníky z Evropy informovala, že některé dodávky ropy s plánovanou zářijovou nakládkou budou zrušeny. Významným odběratelem saúdskoarabské ropy je i polská společnost Orlen, která provozuje rafinerie mimo jiné v Česku.
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