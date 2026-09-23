Mezi zájemci o odkup aktivit britského řetězce Tesco ve střední Evropě je i majitel Lidlu a Kauflandu, společnost Schwarz Gruppe. Uvádějí to zdroje britského deníku Financial Times (FT). O koupi podle nich projevují zájem také nizozemský řetězec supermarketů Ahold Delhaize a polský diskontní řetězec Biedronka. List už v červenci informoval, že Tesco zvažuje prodej svých aktivit v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.
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Tato divize firmy pro kontinentální Evropu v loňském roce vykázala tržby 4,5 miliardy liber (128 miliard korun), ale upravený provozní zisk z nich činil pouze 115 milionů liber. Celkové tržby skupiny Tesco dosáhly 66,6 miliardy liber.
Tesco podle listu spolupracuje na prodeji s poradci z bank Goldman Sachs a Citi. Slovenské a české aktivity plánuje prodat odděleně od těch maďarských. V Maďarsku se totiž očekává, že prodej zkomplikují některá vládní opatření.
Lidl již působí v České republice i na Slovensku. Majitel prodejen Albert, společnost Ahold Delhaize, podniká v České republice a polský řetězec Biedronka, vlastněný portugalskou maloobchodní skupinou Jerónimo Martins, loni vstoupil na slovenský trh.
Největší britský řetězec supermarketů provozuje ve střední Evropě 561 obchodů. Je ale pod tlakem kvůli rostoucí konkurenci.
Aktivity v Maďarsku – zemi, kde Tesco v roce 1995 otevřelo svou první evropskou prodejnu – se ocitly pod dalším tlakem v důsledku rozhodnutí předchozí vlády Viktora Orbána zavést cenovou regulaci a zvláštní daně. Ty obzvláště tvrdě dopadly na maloobchodníky se zahraničními vlastníky. Cenová regulace zatím zůstává v platnosti i za vlády nynějšího premiéra Pétera Magyara.
Středoevropské aktivity společnosti Tesco představují její jedinou rozsáhlou obchodní činnost mimo Británii a Irsko. Firma ukončila budování svého zahraničního obchodního impéria po skandálu s účetnictvím na domácím trhu v roce 2014. Následně prodala své podniky v Jižní Koreji, Thajsku a v Malajsii.
Tesco bylo v Británii založeno v roce 1919. Na český i slovenský trh firma vstoupila v roce 1996.
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