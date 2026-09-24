Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v srpnu meziročně stoupl o 4,5 procenta na 708 211 vozů. Ve zprávě o registracích nových vozidel to ve čtvrtek uvedlo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Za prvních osm měsíců roku počet registrací meziročně vzrostl o 5,3 procenta na 7,546 milionu vozů. Nadále se zvyšuje tržní podíl aut s čistě elektrickým nebo hybridním pohonem a klesá podíl automobilů se spalovacími motory.
„Poptávka po celé řadě elektrifikovaných vozidel zůstala silná, a to díky opatřením na podporu trhu a širší nabídce modelů,“ uvedlo sdružení.
Za prvních osm měsíců roku činil podíl čistě elektrických vozů na unijním trhu 21,7 procenta, což představuje nárůst proti 15,8 procenta v předchozím roce. Registrace hybridních vozů dosáhly 36,6 procenta trhu, zůstaly tak nejprodávanějším typem nových automobilů. Současně klesl celkový podíl benzinových a naftových aut na trhu na 29 procent z 37,5 procenta ve stejném období loni.
Z jednotlivých států EU největší meziroční nárůst prodeje nových aut v srpnu zaznamenalo Estonsko, a to o 50,8 procenta na 1479 automobilů. Následovaly Malta s nárůstem o 36,4 procenta na 745 aut a Litva s nárůstem o 28,2 procenta na 4090 vozů. Na všech největších evropských trzích registrace v srpnu meziročně vzrostly: ve Francii o 7,4 procenta, v Itálii o 3,2 procenta a v Německu o 2,6 procenta. Nejvýraznější růst z velkých trhů vykázalo Španělsko, a to o 11,8 procenta.
Mladoboleslavské automobilce Škoda Auto, která je součástí německé skupiny Volkswagen, v srpnu prodej v zemích EU podle údajů ACEA meziročně vzrostl o 5,3 procenta na 48 458 vozidel. Podíl české značky na unijním trhu tak činil 6,8 procenta, stejně jako ve stejném měsíci loňského roku. Za prvních osm měsíců letošního roku Škoda v EU prodala 511 997 aut, což představuje meziroční nárůst o 9,1 procenta. Její tržní podíl v tomto období vzrostl na 6,8 procenta z 6,5 procenta před rokem.
Čínská značka elektromobilů BYD v EU nadále zaznamenává silný růst. Za prvních osm měsíců zvýšila prodej meziročně o 163 procent na 177 752 vozů. V samotném srpnu činil meziroční nárůst 129,4 procenta na 20 845 vozidel.
Americký výrobce elektromobilů Tesla nejbohatšího člověka světa Elona Muska se dále zotavuje z loňského propadu na evropském trhu. V srpnu automobilka prodej v EU zvýšila na 12 547 vozů, což představuje meziroční nárůst o 52,7 procenta. Za prvních osm měsíců se počet registrací nových tesel zvýšil meziročně o 65,9 procenta na 142 165 automobilů.
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