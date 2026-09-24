Evropa sice umí přijít s novým lékem nebo technologií, vydělat na tom se jí ale nedaří. Zatímco její vědci patří v biotechnologiích ke světové špičce, když se nadějný projekt mění ve velkou firmu, míří často za kapitálem do Spojených států. A stále silnějším konkurentem je Čína. Změnit to má nový evropský Biotech Act, který nyní prochází schvalovacím kolečkem v Evropském parlamentu. Co přesně pro firmy chystá a jak chce biotech sektor podpořit Česko?
Co se dočtete dál
- Na co se biotech firmy mohou připravit.
- Jaké návrhy vzbuzují emoce.
- Co chystá pro biotech firmy Česko.