Na příkaz Městského soudu v Praze si insolvenční správce posvítil na účetnictví společnosti MaximP, která patří samozvanému flipovacímu králi Maximu Ponomarenkovi. Třináctistránková zpráva, která se v insolvenčním rejstříku objevila ve středu, odkrývá řadu zajímavých detailů o současném Ponomarenkově byznysu i finančních tocích na bankovních účtech jeho firmy.

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Co se dočtete dál

  • Kdo za MaximP přihlásil pohledávky.
  • Jaká aktiva má aktuálně Ponomarenkova firma a jak se na nich podílí hotovost.
  • Na jaké účty firma převáděla peníze z nemovitostí.
  • Proč se insolvenční správce zaměřil i na převody vlastnických podílů MaximP.
  • Jaké tržby má dnes podnik a jak flipuje.

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