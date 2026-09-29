Od 6. do 9. října se Brno opět stane centrem průmyslového dění. 67. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu nabídne přehlídku nejnovějších technologií a trendů. Celkem 1379 vystavujících firem z 39 zemí přiveze řešení od obrábění, tváření a svařování přes automatizaci a logistiku až po umělou inteligenci, digitální dvojčata a humanoidní robotiku.
V úterý 29. září můžete od 12:30 sledovat živě tiskovou konferenci k letošnímu ročníku MSV.
Letošní veletrh staví na jednoduchém principu: technologie naživo, byznys osobně. Technické parametry stroje nebo výrobního řešení je možné najít během několika minut online. Na MSV ale návštěvníci mohou tyto technologie vidět v provozu, porovnat různá řešení a přímo se potkat s lidmi, kteří za nimi stojí. „V průmyslu se řada zásadních obchodních rozhodnutí nerodí během jednoho jednání. Stojí za nimi důvěra, dlouhodobé vztahy a schopnost najít partnera, který dokáže nabídnout řešení pro konkrétní potřebu firmy. Právě v tom má MSV svou sílu. Během čtyř dnů propojuje výrobce, dodavatele i zákazníky napříč celým průmyslovým řetězcem a vytváří prostor, kde mohou vznikat nové obchodní příležitosti,“ sdělil Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.
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