V úterý proběhla první ze série věřitelských schůzí firem z kdysi ambiciózní franšízingové skupiny Twist. Věřitelé řešili osud strategicky významné společnosti Bubblify International, která provozuje sítě bister s bublinkovými čaji. Právě na ní už v únoru zaútočil insolvenčním návrhem pražský vymahač a hlavní oponent majitelů Twistu Petr Bujnoch. Schůze tak byla ve znamení souboje Bujnocha, který se schůze osobně zúčastnil s několika advokáty, se zástupci zadlužené firmy a jejími spojenci z řad některých věřitelů.

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Co se dočtete dál

  • Jak vypadala schůze věřitelů Bubblify.
  • Kdo usedne ve věřitelském výboru.
  • Jak se bude úpad firmy řešit.
  • Jací věřitelé se proti sobě postavili.