Největší tuzemská banka Česká spořitelna výrazně mění způsob, jak její klienti mohou dosáhnout na nejvyšší sazbu u spořicího účtu. Úrok přes pět procent už není podmíněn jen například pravidelným využíváním platební karty nebo investicemi. Nově musí lidé sbírat body také v jednotlivých oblastech, jakými jsou povinné rezervy, penzijní spoření nebo pojištění. Jde o širší trend, kdy se finanční domy v Česku snaží vymyslet způsob, jak své klienty donutit, aby právě jejich účet používali jako primární.
Co se dočtete dál
- Jaké přesné podmínky musí klienti České spořitelny splnit pro získání nejvyšší možné úrokové sazby na spořicím účtu.
- Jaké podmínky existují v ostatních bankách.
- Proč banky vyšší úročení na „spořácích“ podmiňují stále složitějšími mechanismy.
- Kdo je v tomto směru na trhu „benchmarkem“ a kým se tuzemské banky nejvíce inspirují.