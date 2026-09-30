Největší tuzemská banka Česká spořitelna výrazně mění způsob, jak její klienti mohou dosáhnout na nejvyšší sazbu u spořicího účtu. Úrok přes pět procent už není podmíněn jen například pravidelným využíváním platební karty nebo investicemi. Nově musí lidé sbírat body také v jednotlivých oblastech, jakými jsou povinné rezervy, penzijní spoření nebo pojištění. Jde o širší trend, kdy se finanční domy v Česku snaží vymyslet způsob, jak své klienty donutit, aby právě jejich účet používali jako primární.

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Co se dočtete dál

  • Jaké přesné podmínky musí klienti České spořitelny splnit pro získání nejvyšší možné úrokové sazby na spořicím účtu.
  • Jaké podmínky existují v ostatních bankách.
  • Proč banky vyšší úročení na „spořácích“ podmiňují stále složitějšími mechanismy.
  • Kdo je v tomto směru na trhu „benchmarkem“ a kým se tuzemské banky nejvíce inspirují.

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