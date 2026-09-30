Po více než třech měsících se nový ředitel České inspekce životního prostředí Pavel Straka konečně představil alespoň poslancům sněmovního výboru pro životní prostředí. V oboru zcela neznámý právník, který zatím odhalil jen svoji velmi stručnou profesní minulost a dokonce bez fotografie, popsal pár změn, které by chtěl ve funkci prosadit. Zatímco všechny předchozí body jednání výboru byly přenášené živě, na Strakovo představení byla kamera vypnutá. Poslanci koalice prosadili, že jeho vystoupení bude neveřejné.
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- Po více než třech měsících se nový ředitel České inspekce životního prostředí Pavel Straka konečně představil alespoň poslancům sněmovního výboru pro životní prostředí. Zatímco všechny předchozí body jednání výboru byly přenášené živě streamem, na Strakovo představení byla kamera vypnutá. Poslanci koalice prosadili, že jeho vystoupení bude neveřejné.
- Co poslancům Straka řekl?
- A proč hovořil neveřejně?