Andrea Holzknechtová se košíkářství věnuje zhruba dvacet let. Většinu této doby šlo o koníček, před šesti lety však opustila své tehdejší zaměstnání a rozhodla se řemeslu věnovat naplno. Za odvahu byla odměněna, ve středu si z karlovarského hotelu Imperial odnesla cenu Živnostník roku 2026 Karlovarského kraje. Mezi firmami v regionu uspěla společnost Realistic, která se zabývá výrobou průmyslových pecí. Soutěž tradičně vyhlašují Hospodářské noviny.
Podnikatelka z Nejdku v minulosti pracovala v online marketingu, zlom přišel až během covidové pandemie v roce 2020, kdy ze zaměstnání odešla a od té doby se živí zejména tvorbou unikátních proutěných kabelek. „Nikdy není pozdě psát novou kapitolu. Těsně před padesátkou jsem konečně našla odvahu věnovat se profesně tomu, co mě nejvíc naplňuje,“ říká Holzknechtová.
Základ proutěných kabelek plete z pedigu, což je vnitřní část stonku ratanové liány. Klopu nebo popruh pak vytváří z italské třísločiněné kůže. Kromě toho podnikatelka vyrábí rovněž celokožené kabelky, peněženky nebo pásky.
Tyto produkty jí pomáhají vykrýt sezónní výkyvy v prodejích. „Proutěné kabelky jsou především letní záležitost, proto jsem se rozhodla vyrábět i celokožené kabelky a přibrala jsem k tomu i zakázky například na výrobu pásků pro módní firmy,“ vysvětluje Holzknechtová.
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Své produkty prodává pod značkou Amelia E. Název je inspirován americkou letkyní Amelií Aerhartovou, která v roce 1928 jako první žena přeletěla Atlantský oceán. Zákazníky dnes Holzknechtová oslovuje především skrze sociální sítě a e-shop.
Kromě svého hlavního podnikání se věnuje rovněž vedení kurzů, na kterých svoje řemeslné dovednosti předává dál. Tuto oblast by živnostnice ráda rozvíjela i v budoucnu.
Na druhém místě skončila Štěpánka Kolesnyk Pitterová, která vyrábí bytové dekorace z pravé ovčí vlny. Třetí pozici mezi živnostníky obsadil Dan Vorobel, jehož podnikání je zaměřeno na rozvoj neuromotoriky, psychomotoriky a mindsetu dětí.
Karlovarský kraj
Volkswagen Firma roku 2026
1. Realistic - výroba průmyslových pecí a technologických zařízení pro tepelné zpracování materiálů (Karlovy Vary)
2. Synthomer - výroba akrylových monomerů a disperzí (Sokolov)
3. Mudicon - stavebnictví (Karlovy Vary)
Ekonomicky nejúspěšnější firma roku 2026
DIKRT - povrchová a protikorozní úprava kovů (Sokolov)
Moneta Živnostník roku 2026
1. Andrea Holzknechtová - výroba proutěných kabelek (Nejdek)
2. Štěpánka Kolesnyk Pitterová - výroba bytové dekorace z pravé ovčí vlny (Karlovy Vary)
3. Dan Vorobel - rozvoj neuromotoriky, psychomotoriky a mindsetu dětí (Dalovice)
Moneta Srdcař roku 2026
Štěpánka Kolesnyk Pitterová - výroba bytové dekorace z pravé ovčí vlny (Karlovy Vary)
Titul Firma roku si z Karlových Varů odnesl výrobce průmyslových pecí Realistic. Podnik se stoletou historií dodává pece například výrobcům keramiky, porcelánu, kovárnám nebo slévárnám. Zakázky má rovněž v obranném průmyslu.
Kromě Česka vyváží své produkty také do Německa, Rakouska, Maďarska, Polska na Slovensko, ale třeba i do Pákistánu.
Karlovarská společnost má 73 zaměstnanců a v loňském roce vykázala tržby 283 milionů korun. Zisk se jí meziročně zvýšil z 9,8 milionu na 36,3 milionu korun.
Aktuálně podnik pracuje na digitalizaci výrobního procesu a také ve svém areálu postavili novou výrobní halu. „Přestěhujeme tam laser a umístíme nové skladovací zařízení na polotovary, plechy a tyčovinu, tak, aby to všechno bylo pod jednou střechou, což dále zefektivní výrobu,“ vysvětluje vedoucí obchodního oddělení firmy Karel Příhoda.
Na stupních vítězů se umístila ještě sokolovská chemička Synthomer a bronz připadl karlovarské stavební firmě Mudicon.
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