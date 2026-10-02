České dráhy (ČD) zrušily soutěž na nové sídlo, do které ve stanovené lhůtě nepřišla od účastníků zadávacího řízení žádná finální nabídka. Vyplývá to z profilu zadavatele. Upozornil na to server Zdopravy.cz. ČD zahájily soutěž v dubnu 2024. Aktuálně je generální ředitelství drah v nájmu v budově ministerstva dopravy na nábřeží Ludvíka Svobody, od stěhování si ČD slibovaly úspory.
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Dráhy na ministerstvu využívají zhruba čtvrtinu z celkové plochy budovy ze 30. let minulého století. Stávající smlouva je na období od července 2023 do konce června 2028 s možností prodloužení. Kvůli omezené kapacitě sídlí zaměstnanci skupiny i v dalších pražských budovách.
Nové sídlo mělo být zhruba pro 1400 zaměstnanců, zájemci mohli nabídnout rekonstrukci vybrané stavby nebo výstavbu nové budovy. Celková hrubá podlažní plocha měla být zhruba 18 100 metrů čtverečních, z více než dvou třetin pro kanceláře.
Při vyhlášení soutěžního dialogu v roce 2024 tehdejší předseda představenstva a generální ředitel ČD Michal Krapinec za nevýhody budovy ministerstva označil to, že je tmavá, neekologická, není u železnice a není možné v ní dělat větší stavební zásahy. Současná předsedkyně představenstva a generální ředitelka ČD Lenka Hamplová, která Krapince ve vedení drah na začátku září nahradila, pro server uvedla, že je budova ministerstva vyhovující.
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Budova ministerstva dopravy byla postavena v letech 1927 až 1932 pro československé ministerstvo železnic. Od roku 1975 je zapsána jako kulturní památka.
Loni měla skupina ČD průměrně 20 812 zaměstnanců. ČD v roce 2025 hospodařily se ziskem 1,837 miliardy korun před zdaněním, v roce 2024 se ziskem 1,262 miliardy. ČD jsou akciovou společností, jediným akcionářem je stát.
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