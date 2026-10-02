Meziroční míra inflace v eurozóně v září vzrostla na tříleté maximum 3,8 procenta ze srpnového tempa 3,2 procenta. V rychlém odhadu to v pátek oznámil unijní statistický úřad Eurostat. Za růstem inflace v zemích používajících euro stály zejména ceny energií, které se meziročně zvýšily o 18,8 procenta.
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Inflaci po celém světě v poslední době tlačí vzhůru konflikt na Blízkém východě, který vedl k výraznému zdražování ropy a plynu. Inflace v eurozóně se už několik měsíců nachází nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB). Ta v září ve snaze omezit inflační tlaky zvýšila úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Depozitní sazba tak vzrostla na 2,50 procenta.
Nejvyšší inflaci v eurozóně měla v září Litva, kde se spotřebitelské ceny zvýšily meziročně o 6,1 procenta. Nejnižší inflaci naopak vykázala Malta, kde ceny vzrostly o 2,4 procenta, vyplývá z údajů Eurostatu.
ECB v září předpověděla, že průměrná inflace v eurozóně v letošním roce dosáhne tří procent. Potvrdila tak svou předchozí prognózu. Odhad inflace na příští rok nicméně zvýšila na 2,5 procenta, předtím očekávala inflaci 2,3 procenta.
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