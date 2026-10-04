Na konci září automobilový svět překvapila zpráva o přesunu předsedy představenstva Škody Auto Klause Zellmera do automobilky Volvo Cars. Do jejího čela se postaví na podzim 2027. Čeká ho tam ale docela jiný příběh, než jaký zažíval u české značky. Zatímco ona každoročně zvyšuje zisky, stala se s marží přes osm procent tahounem německého koncernu Volkswagen a vystřídala v evropských prodejích na druhém místě největší automobilku světa Toyotu, tak s Volvem to nevypadá vůbec dobře.
Co se dočtete dál
- Jak se nedaří Volvu.
- Proč je na tom značka špatně.
- Co na Zellmera čeká.
- Jak je na tom v porovnání se Škodou.
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