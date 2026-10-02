Nový právní tým kolem advokáta Michala Žižlavského, který si najal miliardář Vladimír Kovář na kauzu ztracených mobilů se zažitým označením Mamut, pokračuje v ofenzivě. Ta má ukázat, že Břetislav Janoušek, hlavní architekt zjevně podvodného obchodního schématu, měl blízké obchodní vztahy i na další aktéry případu. Zejména na dodavatele mobilních telefonů a dalšího příslušenství, které následně skončilo kdovíkde.

V podivném obchodním soukolí kolem e-shopu Mamut.cz z byznysové skupiny Vladimíra Kováře, majitele technologické společnosti Unicorn, se ztratilo 400 tisíc kusů zařízení, včetně asi 100 tisíc iPhonů. V případu dosud detektivové NCOZ trestně stíhají tři osoby – statutární zástupce a manažery firmy Mammoth (ta provozovala e-shop Mamut.cz), bratry Jana a Ondřeje Měřínské, a právě Janouška.

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Co se dočtete dál

  • Na jaké firmy teď majitel Unicornu útočí.
  • Jaké měly mít vztahy s Břetislavem Janouškem.
  • O co se nyní v kauze Mamut hraje.
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