Americká společnost Micron nedávno představila rekordní výsledky, které předčily všechna očekávání. Přesto investoři na report s velkým nadšením nereagovali. Cena akcií nejprve mírně klesla, nakonec však přidala tři procenta. Pro investory totiž mohou být akcie Micronu matoucí.

Při pohledu na tradiční valuační metriky vypadají levně. Podobně jsou na tom i další výrobci paměťových čipů. Tato sleva má dobrý důvod: paměťové čipy patří k nejcykličtějším segmentům polovodičového průmyslu a po období mimořádných zisků obvykle přichází tvrdý propad. Investoři však možná přehlížejí jednu podstatnou změnu, která se v odvětví odehrává.

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Co se dočtete dál

  • Proč akcie Micronu vypadají levně, přestože firma vykazuje rekordní zisky.
  • Jak boom umělé inteligence mění trh s paměťovými čipy.
  • Jaká rizika investoři podstupují a zda mohou dlouhodobé kontrakty zmírnit tradiční cykličnost odvětví.
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