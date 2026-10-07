Před zavřenou továrnou na pneumatiky Fate na předměstí Buenos Aires drží hlídku její bývalí zaměstnanci. Podnik letos v únoru po více než osmi desetiletích skončil a o práci přišlo 920 lidí. Rodrigo Ambrosio tu strávil třiadvacet let. Teď bere, co přijde: maluje byty, jezdí pro Uber. „Jiná práce není. Ropa? Těžba? Ty moc pracovních míst nevytvářejí,“ řekl reportérům z Financial Times. Odborový předák Alejandro Crespo situaci popisuje ještě ostřeji: „Je to epidemie zavírání továren. Tuhle vládu výroba vůbec nezajímá.“

Stejná vláda podává stejný příběh jako úspěch. „Je dobře, že ta továrna zavřela,“ uvedl ministr deregulace Federico Sturzenegger, jeden z architektů liberalizačních reforem. Podle něj firma desítky let tlačila na politiky, aby ji chránili před zahraniční konkurencí, a Argentinci kvůli tomu platili za pneumatiky násobně víc.

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