Ubíráním metrů brzdí developeři růst celkové ceny bytů nejen v Česku. Podle letošní studie Německého institutu pro hospodářský výzkum DIW se po desetiletích růstu obrací trend velikosti nového bydlení také v dalších evropských či asijských zemích.

Scvrkávání bydlení, a to často na úkor rodinných bytů, ovšem v některých metropolích politici nesou nelibě. Snaží se proto trend zvrátit a zajistit, aby developeři neopomíjeli rodiny a stavěli i velké byty. Jak to dělají a na jaké problémy může jejich regulace narazit?

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Co se dočtete dál

  • Jaké důvody vedou ve světě ke zmenšování nových bytů.
  • Jaké jsou typy regulací, které města používají pro ovlivňování velikosti bytové výstavby.
  • Proč mohou pravidla pro výstavbu velkých bytů selhat.
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