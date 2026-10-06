Česko je třiadvacátou ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 165 sledovaných států světa. Proti loňskému revidovanému žebříčku si polepšilo o 12 příček, ekonomická svoboda se zlepšila i v absolutním vyjádření. Vyplývá to ze zveřejněného žebříčku „Economic Freedom of the World Index“ (index ekonomické svobody) kanadského institutu Fraser, o kterém v úterý ČTK v tiskové zprávě informoval Institut liberálních studií. Ekonomicky nejsvobodnější zemí světa je Hongkong, žebříček uzavírá Venezuela.
Háček první: Index je zveřejňován od roku 1996. Letošní údaje vycházejí z dat roku 2024. Zpoždění je způsobeno tím, že je nutné počkat na údaje ze 165 zemí. Index se skládá z pěti ukazatelů, které se týkají velikosti státního sektoru, úrovně právního státu, mezinárodního obchodu nebo celkové regulace. Dalším faktorem je měnové prostředí dané země a inflační prostředí.
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Háček druhý: Česko si v celkovém hodnocení polepšilo ve čtyřech z pěti hodnocených ukazatelů, pouze v oblasti svobody mezinárodního obchodu zůstalo hodnocení beze změny. „Největší část zlepšení tvoří zdravé peníze, tedy výsledek nižší inflace, za kterou musíme pochválit Českou národní banku. Velikost vlády zůstává naší nejslabší oblastí, ve srovnání s ostatními zeměmi jsme v této kategorii až na 110. místě,“ uvedl ředitel Institutu liberálních studií Martin Pánek.
Ve středoevropském hodnocení patří Česko mezi ekonomicky svobodnější země. Lépe je na tom pouze Německo, které skončilo na 19. místě. Rakousko obsadilo v žebříčku 33. pozici, Slovensko 43. místo, Maďarsko bylo na 49. příčce a Polsko na 65.
Podle Institutu liberálních studií se vyšší ekonomická svoboda pojí s větší prosperitou, většími občanskými svobodami i delší očekávanou dobou života. V zemích z horní čtvrtiny žebříčku žije v extrémní chudobě s příjmem méně než 4,2 dolaru (91,60 koruny) na den dvě procenta obyvatel, zatímco v zemích ze spodní čtvrtiny žebříčku to je 41 procent obyvatel. Střední délka dožití ve čtvrtině nejsvobodnějších zemí je 81 let, v poslední čtvrtině zemí 67 let. „Kde mohou lidé sledovat vlastní štěstí a činit svoje vlastní rozhodnutí, vedou šťastnější a zdravější životy ve větší prosperitě,“ uzavřel Pánek.
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