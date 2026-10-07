Na konci července ministerstvo zahraničí vybráním firmy definitivně rozhodlo o demolici českého pavilonu ze světové výstavy Expo v japonské Ósace. Argumentovalo tím, že už není na hledání případného kupce čas. A i nyní tvrdí. že pavilon musí z areálu zmizet. Hospodářské noviny poté oslovily starostu Ósaky a guvernéra Ósacké prefektury, aby se k termínům vyklizení výstaviště a české účasti na Expu vyjádřili. Oba odmítli, že by pozdní likvidace českého pavilonu představovala problém. Guvernér Hirofumi Jošimura dokonce uvedl, že konečný termín předání areálu městu je až za rok a půl.

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Co se dočtete dál

  • Hospodářské noviny po vládním rozhodnutí zdemolovat český pavilon z Expa v Ósace oslovily starostu Ósaky a guvernéra Ósacké prefektury, aby se k termínům vyklizení výstaviště a české účasti na Expu vyjádřili. Oba v odpovědích, které dorazily minulý týden, popřeli, že by fakt, že český pavilon je posledním likvidovaným, představoval problém.
  • Jaký byl vlastně nejzazší termín likvidace pavilonu?
  • Existovali ještě zájemci o architektonicky cennou a úspěšnou stavbu?
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