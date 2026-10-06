Spotřebitelské ceny v Česku v září zrychlily meziroční růst na 2,5 procenta ze srpnových 1,9 procenta. Meziměsíčně zůstaly na stejné úrovni. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který v úterý zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Konečnou hodnotu zářijové inflace statistici oznámí 13. října, předběžný odhad zatím vždy potvrdili.
Nejvýrazněji v září meziročně rostly ceny energií, které zahrnují také pohonné hmoty. Zvýšily se o 5,9 procenta. Shodně o 4,6 procenta zdražily alkoholické nápoje a tabák a služby.
Meziroční inflace zrychluje od června, kdy zvolnila na 1,5 procenta, což byla letošní druhá nejnižší hodnota.
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