Investiční fond Tech Horizons, za kterým stojí mimo jiné průmyslová skupina Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada, investuje do slovensko-britské společnosti Sensible Biotechnologies. Startup vyvíjí technologii, která má zlevnit a zrychlit výrobu nukleové kyseliny mRNA pro léčbu rakoviny či genetických onemocnění. Věnuje se i biologické bezpečnosti. Informuje server e15.cz.
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V investičním kole a prostřednictvím veřejné podpory získala firma Sensible Biotechnologies 47 milionů dolarů, tedy zhruba miliardu korun. Podle serveru se při výzkumu pokouší změnit způsob, jakým se pro léčiva vyrábí mRNA. Obvykle se mRNA vyrábí mimo živé buňky takzvanou in vitro transkripcí. Startup založený Miroslavem Gašpárkem místo toho využívá geneticky upravené živé buňky, které samotnou mRNA produkují. Firma proces kombinuje s výpočetním modelováním a umělou inteligencí.
„Pro Evropu má tato technologie strategický význam: otevírá cestu k soběstačnosti ve výrobě léčiv nové generace pro zákeřné nemoci, jako je třeba rakovina,“ řekl serveru Matej Luhový z Tech Horizons.
Firma chce získané peníze využít k dalšímu rozvoji technologie, automatizaci a rozšíření výroby. Laboratoře provozuje v Oxfordu a Bratislavě a získala i přístup k výrobnímu zařízení na východním Slovensku. Cílem není jen léčba rakoviny, ale i vybudování biotechnologických výrobních kapacit, které budou Evropa, NATO a její spojenci stále více potřebovat pro ochranu zdraví a strategickou odolnost, řekl Gašpárek.
Fond Tech Horizons vznikl ve spolupráci investorů a CSG a původně se profiloval především investicemi do obranných a bezpečnostních technologií zemí NATO. Jeho plánovaná investiční kapacita dosahuje 150 milionů eur, tedy přibližně 3,7 miliardy korun. U Sensible Biotechnologies se s obranným zaměřením fondu propojuje otázka biologické bezpečnosti. Projekt získal podporu NATO, slovenské vlády, EU i německé agentury SPRIN-D a byl zařazen mezi významné projekty společného evropského zájmu, takzvané IPCEI, uvedla e15.
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