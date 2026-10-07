Stagnaci německé ekonomiky pociťují už také manažeři tamních firem. Pracovníky na vedoucích pozicích propouští velké automobilky jako BMW, Mercedes nebo Volkswagen, ale jistotu nemají šéfové ani v jiných oborech. Škrty provádí také banky nebo chemický koncern BASF. Manažeři pak mají stále větší problém najít nové pracovní uplatnění. Odborníci navíc varují, že hlavní vlna propuštění teprve přijde.
Podobný trend se začíná objevovat také v Česku, jehož ekonomika je s tou německou silně provázaná. K masovému propouštění manažerů sice podle expertů zatím nedochází, data z úřadů práce ale ukazují výraznou změnu: vedoucích pracovníků, kteří přicházejí o místo, rychle přibývá.
Co se dočtete dál
- Jak se snížil podíl řídících pracovníků na celkovém počtu zaměstnanců.
- Proč došlo k tak výraznému poklesu.
- Co ukazují data Úřadu práce o propuštěných řídících pracovnících.
- Jak aktuálně vypadá nábor manažerů.
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