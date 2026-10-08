Jihokorejské společnosti Samsung Electronics vzrostl ve třetím čtvrtletí podle předběžného odhadu provozní zisk o více než 780 procent na rekordních 107,4 bilionu wonů (1,7 bilionu Kč). Hospodaření firmy podpořily vysoké ceny paměťových čipů, kterých je na trhu nedostatek v souvislosti s rozvojem umělé inteligence (AI). Oznámila to společnost v dnešní tiskové zprávě.
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Je to poprvé, kdy čtvrtletní zisk překonal hranici 100 bilionů wonů. Tržby se předběžně zvýšily o 127 procent na 195 bilionů wonů a rovněž byly rekordní. Společnost překonala rekord v tržbách i provozním zisku čtvrté čtvrtletí za sebou. Konečnou zprávu o čtvrtletním hospodaření, včetně údajů o čistém zisku a údajích za jednotlivé divize, by firma měla zveřejnit 29. října.
Podle odhadů analytiků by ke zlepšení zisku měly přispět hlavně paměťové čipy. Divize chytrých telefonů a spotřební elektroniky však čelí rostoucímu tlaku způsobenému vyššími náklady na komponenty. Analytici odhadují, že mobilní divize vykázala ztrátu více než jednu miliardu USD (21,8 miliardy Kč). Ztrátová podle nich bude i smluvní výroba čipů kvůli nízké míře využití kapacit.
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Samsung, jeho jihokorejský konkurent SK Hynix a americký gigant Micron dominují globálnímu trhu pamětí s vysokou propustností (high-bandwidth memory, HBM). To jsou pokročilé čipy, po kterých je celosvětově obrovská poptávka, protože se používají v datových centrech pro AI společně s dalšími výkonnými polovodiči určenými ke zpracování dat. Samsung a Micron očekávají, že nerovnováha na trhu bude přetrvávat až do roku 2028.
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