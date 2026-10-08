Z malé rodinné firmy se během sedmnácti let vypracovali mezi největší evropské výrobce letadel. Jejich stroje dnes létají na všech kontinentech a zákazníci na nové čekají déle než rok. Kunovická společnost BRM AERO, která vyrábí dvoumístná letadla značky Bristell, získala titul Firma roku 2026 Zlínského kraje v soutěži, kterou spolupořádají Hospodářské noviny. Mezi živnostníky porota ocenila Dobromilu Darnadyovou, která už osmnáct let pomáhá ženám po operaci prsu vracet se do běžného života.
Když v roce 2009 zakládali letecký konstruktér Milan Bříštěla a jeho syn Martin společnost BRM AERO, měli pouze dva zaměstnance a ambici vyrábět nejlepší letadla ve své kategorii. Dnes pro ně pracuje 140 lidí, firma má za sebou více než 1100 vyrobených strojů a podle počtu produkovaných letadel se řadí na šesté místo mezi evropskými výrobci.
Za úspěchem podle ředitele rozvoje obchodu Martina Berky stojí především přístup zakladatelů, kteří firmu dodnes osobně řídí a dobře znají celý výrobní proces.
„Je tam neuvěřitelná píle a chuť něco dokázat, udělat to nejlepší a nespokojit se s průměrností,“ popisuje Berka. Podle něj je to znát i na atmosféře podniku, kde majitelé stále osobně dohlížejí na výrobu.
V Kunovicích přitom vzniká prakticky celé letadlo, od konstrukce a jednotlivých součástek přes montáž a lakování až po závěrečné zkušební lety. Jeden stroj se skládá z více než sedmi tisíc dílů. Firma vyrábí přes stovku letadel ročně a její výrobní kapacity jsou dlouhodobě vyprodané.
„Až do dubna 2028,“ odpovídá Berka na otázku, jak dlouho dopředu mají obsazené zakázky. Podle něj firma aktuálně zvládá produkci zhruba dvanácti letadel měsíčně. Další růst má umožnit nová výrobní hala, do které společnost investuje.
Letadlo za deset milionů. A také pro vojenské piloty
Letadla Bristell si pořizují především letecké školy a soukromí piloti, kteří létají pro radost. Cena jednoho stroje se podle výbavy pohybuje přibližně od šesti do deseti milionů korun. Zákazníky však nejsou jen movití letečtí nadšenci. Firma uspěla také ve výběrovém řízení na výcvikovou platformu pro jihokorejské vojenské letectvo.
„Stále je to civilní letadlo, nicméně piloti pak končí ve stíhačkách a bojových letounech. Ten prvotní výcvik absolvují na Bristellu,“ vysvětluje Berka.
Důležitým milníkem bylo získání evropských a amerických leteckých certifikací. Společnost patří ve své kategorii mezi pouhých pět výrobců na světě, kteří disponují schválením evropské agentury EASA i amerického úřadu FAA. Letos navíc dokončila certifikaci modelu Bristell B23 pro pokročilý přístrojový výcvik.
Podle Berky představují podobná schválení zásadní konkurenční výhodu. Jejich získání může trvat tři až čtyři roky a vyžaduje značné investice i specializované odborníky. Certifikace otevírají firmě přístup k leteckým školám, připravujícím budoucí profesionální piloty.
Kunovická letadla dnes míří do čtyřiceti zemí světa. Vedle Spojených států a evropských trhů vidí společnost další potenciál například v Indii, Jižní Africe nebo Jižní Americe. Vedle rozšiřování výroby pracuje také na nových modelech včetně elektrického letadla Bristell Energic.
Volkswagen Firma roku 2026 Zlínského kraje
1. BRM AERO – vývoj a výroba dvoumístných letadel Bristell (Kunovice)
2. Edhouse – vývoj softwarových a hardwarových řešení na míru (Zlín)
3. TVD – Technická výroba – komplexní zpracování plechu (Rokytnice)
Ekonomicky nejúspěšnější firma roku 2026 Zlínského kraje
Edhouse – vývoj softwarových a hardwarových řešení na míru (Zlín)
Víc než katalog zdravotnických pomůcek
Zatímco vítězná firma ze Zlínského kraje posílá své výrobky do celého světa, oceněná živnostnice Dobromila Darnadyová postavila podnikání na velmi osobním přístupu k zákaznicím. Už osmnáct let se věnuje ženám po operaci prsu, kterým pomáhá s výběrem prsních epitéz, speciálního prádla, plavek nebo paruk.
K nápadu ji přivedla vlastní zkušenost s onkologickým onemocněním v rodině. Tehdy zjistila, že ženy po náročné léčbě často narážejí na prostředí, které jim neposkytuje dostatek soukromí ani pochopení.
„Přijdete do výdejny zdravotnických potřeb, ukážou vám katalog a máte se někomu svěřovat, zatímco za vámi stojí fronta dalších lidí. Přišlo mi to strašně nehumánní,“ vzpomíná Darnadyová.
Rozhodla se proto vybudovat službu, kde má každá klientka dostatek času a soukromí. Některé ženy za ní do Zlína cestují i ze Slovenska a místo několika minut s nimi stráví hodinu nebo dvě. Nejde totiž pouze o výběr správné zdravotnické pomůcky, ale také o návrat sebevědomí a pocitu ženskosti.
„Pro mě je nejlepším momentem, když žena stojí před zrcadlem, sáhne si na bříško a řekne, že ještě potřebuje zhubnout. V ten moment vím, že jsme na dobré cestě, protože už přestala řešit ten vršek,“ popisuje Darnadyová okamžiky, které jí v práci přinášejí největší radost.
Její podnikatelské začátky přitom nebyly jednoduché. Původně pracovala jako obchodní ředitelka, ale postupně začala hledat činnost s větším společenským smyslem. Nové podnikání zpočátku vydělávalo jen tisíce korun ročně a nepokrývalo ani náklady. Darnadyová se proto musela vrátit do zaměstnání a klientky navštěvovala o víkendech. V kritickém období jí finančně pomohla také maminka.
Zlom nastal v roce 2015, kdy ji nemocnice začaly zvát přímo na onkologická pracoviště. Postupně si vybudovala síť spolupracujících lékařů a zdravotnických zařízení a její služby se rozšířily i mimo Zlínský kraj.
Dnes každý rok osobně pomáhá téměř dvěma tisícům žen z Česka a Slovenska. Provozuje poradenské a prodejní centrum ve Zlíně a také internetový obchod, který ročně vyřídí více než 1500 objednávek. S provozem jí pomáhá jedna kolegyně. Loňský obrat jejího podnikání přesáhl pět milionů korun.
O rakovině prsu je potřeba mluvit otevřeněji
Darnadyová upozorňuje, že následky onkologické léčby často zasahují daleko za samotné fyzické obtíže. Ženy se potýkají s únavou, ztrátou sebevědomí i problémy v partnerských vztazích. Přesto se podle ní o těchto tématech ve společnosti stále nemluví dostatečně otevřeně.
„Je potřeba o tom mluvit i před muži, aby se toho tématu nebáli,“ říká. Podle ní je důležité, aby okolí ženy po onkologické léčbě nevnímalo pouze prostřednictvím jejich diagnózy.
MONETA Živnostník roku 2026 Zlínského kraje
1. Dobromila Darnadyová – individuální péče o ženy po operaci prsu (Zlín)
2. Klára Marková – výroba folklorního oblečení pro běžné nošení (Rožnov pod Radhoštěm)
3. Adriana Štosová – provoz kavárny, výroba zákusků, destilátů a džemů (Strání)
MONETA Živnostník roku Srdcař 2026 Zlínského kraje
Rostislav Košárek – trénink a koučink dětí a mladých (Zlín)
Oba vítězové vzešli z krajského finále, které se uskutečnilo 7. října ve zlínské Galerii Desítka. Nyní je čeká celostátní finále soutěží Firma roku a Živnostník roku, které spolupořádají Hospodářské noviny. Vítězové všech čtrnácti krajů se utkají 10. prosince v pražském Paláci Žofín.
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