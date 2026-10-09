Americká technologická společnost Apple nařídila některým dodavatelům, aby omezili výrobu komponent pro nové modely chytrých telefonů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Prudký nárůst cen paměťových čipů a celkové zdražování totiž oslabily poptávku spotřebitelů, uvedl v pátek server Nikkei Asia.
18 dní s iPhonem 18 Pro: Nejlepší telefon v historii Applu má zatím nejtěžší úlohu, a menší může být lepší
Objednávky součástek na říjen Apple oproti původním požadavkům snížil nejméně o 15 procent, uvedl server s odvoláním na informované zdroje.
Technologické společnosti hromadně skupují kapacity pro výrobu pokročilých čipů a paměťových čipů pro napájení datových center pro umělou inteligenci (AI), což vyvolává nedostatek komponent a růst cen, připomněla agentura Reuters. Tento vývoj vede k poklesu na trhu s osobními počítači i chytrými telefony.
Společnost Apple v červnu zvýšila ceny tabletů iPad i laptopů MacBook s tím, že již nemůže chránit zákazníky před prudkým nárůstem cen čipů způsobeným rozšiřováním datových center v odvětví AI.
Čipová krize nedávno začala dopadat i na centrální procesorové jednotky (CPU), jichž se vývoj kolem AI ze začátku tolik nedotkl. To se však změnilo s nástupem autonomních agentů AI, kteří se bez výkonných procesorů neobejdou.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit