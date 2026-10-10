Energetický regulační úřad (ERÚ) slouží často jako hromosvod frustrace z drahých energií. Neprávem. Regulátor v mnoha případech funguje jen jako kalkulačka, která sice vyplivne výsledek, ale pracuje pouze s čísly, která ovlivňují jiní. I proto se ERÚ v poslední době snaží profilovat jako zastánce spotřebitelů a přichází s iniciativami, které jim mohou skutečně pomoci k nižším účtům za elektřinu a plyn. Ne vždy se to však povede.
Co se dočtete dál
- Jak chtěl ERÚ odběratelům elektřiny pomoci.
- Jak to nakonec dopadlo.
- Kdo se zasadil o to, že výsledná úprava nebude mít nakonec žádný efekt.
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