Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty, v dalších měsících pak budou následovat ještě vyšší dodávky. Oznámil to v pátek americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Uvedl, že dohodu o dodávkách sjednal během telefonického rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který označil za velmi úspěšný.
V listopadu Rusko podle Trumpa dodá dalších 500 tisíc tun nafty, hned poté má následovat další milion tun. „Navíc, v závislosti na stavu rafinerií, pak Rusko v krátké době dodá tři miliony tun nafty,“ napsal americký prezident. Zároveň předpověděl rychlý pokles cen nafty v USA i ve světě.
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Zmocněnec Kremlu pro mezinárodní obchodní spolupráci Kirill Dmitrijev dnes pochválil spolupráci mezi Ruskem a Spojenými státy v oblasti nafty a energetiky. Prohlásil, že z této spolupráce bude těžit celý svět.
Trumpovo překvapivé oznámení přichází poté, co americký prezident minulý měsíc podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a napomoci ukončení války na Ukrajině.
Trump v poslední době připisuje zdražování pohonných hmot ukrajinským útokům na ruské ropné rafinerie. Tvrdí, že za růst cen není odpovědná mezi Američany nepopulární válka s Íránem, kterou USA a Izrael zahájily na konci února. Z vysokých cen v poslední době naopak viní setrvalé ukrajinské útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Kyjev uvádí, že se tímto způsobem snaží omezit schopnost Moskvy financovat její agresivní válku.
Vysoké ceny benzinu a nafty představují pro Trumpa velký problém před blížícími se listopadovými volbami, ve kterých se jeho Republikánská strana bude snažit udržet většinu v Kongresu.
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