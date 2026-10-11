Ačkoliv je Špindlerův Mlýn obec s pouhou tisícovkou obyvatel, tamní volební klání rezonovalo i v nejvyšších patrech českého byznysu. Naše nejslavnější horské středisko totiž stojí doslova na rozcestí dalšího rozvoje. Volby byly jakýmsi referendem o nové podobě centra města, které chce vytvořit investiční a developerská skupina Penta Marka Dospivy.
Tomu odpovídala i extrémně vypjatá volební kampaň. Té se účastnilo rekordních sedm kandidujících uskupení. Objevily se plakáty kompromitující starostu Martina Janduru i vysoký počet obyvatel, kteří si do Špindlu přihlásili bydliště těsně před volbami.
Špindleráci každopádně ve volbách dali najevo, že o velký development v centru své domoviny příliš nestojí. Nejvíce hlasů získalo sdružení Šance pro město současného zastupitele Tomáše Šidlíka. Třiatřicetiletý manažer v energetice a místní rodák patří dlouhodobě k nejtvrdšímu jádru místní lokální politiky, který se netají - kulantně řečeno - rezervovaným postojem vůči přespolním investorům a velkým developerským projektům.
Co se dočtete dál
- Co výsledek voleb znamená pro výstavbu ve Špindlu.
- Kdo usedne na radnici.
- Jaké koaliční formace se nabízí.
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