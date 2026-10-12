Málokterá česká společnost se může pochlubit tak dobrým poměrem mezi tržbami a ziskem, zvlášť v řádu miliard korun. Technologicko-mediální firma Livesport, která svůj byznys postavila na doručování rychlých sportovních výsledků a v posledních letech se rozkročila také do tvorby vlastního sportovního zpravodajství, vykázala za loňský rok rekordní výsledky.
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