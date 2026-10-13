Legendární Kachna se vrací. Automobilka Citroën na pařížském autosalonu představila elektrickou podobu slavného modelu 2CV a chce s ní navázat na úspěch, který slavila s jeho benzinovým předchůdcem. Podle Citroënu se má vůz dostat do prodeje nejpozději v roce 2028 a základní cena by se měla pohybovat kolem 15 tisíc eur, tedy v přepočtu méně než 400 tisíc korun. Také další novinky představené v Paříži mají odstranit jednu z hlavních překážek většího rozmachu elektromobility v Evropě: příliš vysoké ceny.
Automobilkám tlačeným přísnou emisní regulací totiž rostoucí prodeje levnějších elektromobilů přitom mohou komplikovat byznys. V čem jsou elektromobily pro evropské výrobce problematické a které nejlevnější modely se prodávají v Česku?
Co se dočtete dál
- Proč rostoucí prodeje elektromobilů některým evropským automobilkám snižují ziskovost.
- Jaké jsou nejlevnější elektromobily na českém trhu a jaký mají dojezd.
- Jak se Evropě daří čelit rostoucí konkurenci čínských automobilek.
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