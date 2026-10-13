Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala 9,5procentní podíl v kanadském výrobci vesmírných technologií MDA Space, a stala se tak jejím největším akcionářem. ČTK to v úterý sdělil holding CSG, hodnotu transakce neuvedl. Akcie MDA Space jsou obchodovány na burzách v New Yorku a Torontu. Akcie MDA Space vlastní CSG prostřednictvím své dceřiné společnosti, která vznikla za tímto účelem.
Zároveň CSG sestavila tým odborníků, který bude zajišťovat dlouhodobý rozvoj jejích aktivit v kosmickém průmyslu. Toto odvětví je podle skupiny úzce spjato s obranným průmyslem. Odhaduje, že globální vesmírná ekonomika se do roku 2035 ztrojnásobí a její hodnota dosáhne 1,8 bilionu dolarů (39,2 bilionu korun).
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„Vesmír se stal nedílnou součástí bezpečnosti. Komunikace, zpravodajské činnosti a rozhodování na něm stále více závisí a v průběhu času se do něj přesune stále více obranných aplikací. Pokud chceme být globální obrannou a technologickou skupinou, musíme být přítomni ve vesmíru,“ uvedl na síti LinkedIn majitel a generální ředitel CSG Strnad. Vesmírný průmysl se stane podle něho nejrychleji rostoucím odvětvím obrany a očekává proto, že v budoucnu právě tento segment bude skupině přinášet významnou část tržeb.
MDA Space vyrábí například komunikační satelity nebo přístroje zajišťující satelitní pozorování. Uvádí o sobě, že mezi zákazníky firmy patří kromě podniků také organizace a státy. Podle Strnada znamenají investice do MDA Space možný společný rozvoj obou podniků. Týkat by se mohl například investic do výrobních kapacit v Evropě, spolupráce při strategických akvizicích nebo využití obchodních kontaktů CSG k podpoře mezinárodní expanze MDA Space.
CSG si už v minulosti prostřednictvím fondu rizikového kapitálu Tech Horizons zajistila menšinové podíly v britské společnosti SatVu, která poskytuje data o Zemi pozorováním z vesmíru, a německé společnosti Atmos Space Cargo, jež zajišťuje vesmírnou logistiku a technologie pro návrat nákladu z misí na nízké oběžné dráze Země.
CSG je přední evropská obranná průmyslová skupina, její vedení sídlí v Praze. Výrobní závody má ve Spojených státech, v Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, Česku, na Slovensku, v Srbsku a Indii. Zaměstnává více než 14 tisíc lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (162 miliard korun). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterdamské a pražské burze.
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