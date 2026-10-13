Mezinárodní měnový fond (MMF) v úterý zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt (HDP) se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8 procenta, napřesrok by pak měl jeho růst mírně zrychlit na 1,9 procenta. V jarní prognóze přitom MMF předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech činit 2,2 procenta. Vloni dosáhl růst české ekonomiky 2,6 procenta.
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Nový výhled MMF je pesimističtější než srpnová předpověď českého ministerstva financí. Ta předpokládá, že růst české ekonomiky letos dosáhne 1,9 procenta a v příštím roce zrychlí na 2,4 procenta. Ministerstvo v srpnu odhad letošního růstu zhoršilo z dříve očekávaných 2,1 procenta, zdůvodnilo to negativními dopady konfliktu na Blízkém východě. Ten letos po celém světě vedl k výraznému nárůstu cen pohonných hmot.
Česká ekonomika v letošním roce podle prognóz MMF poroste rychleji než slovenské hospodářství, jehož růst by měl činit 0,8 procenta. Zaostane však za Polskem i Maďarskem. Polský HDP by se měl podle MMF letos zvýšit o 3,4 procenta, zatímco hospodářský růst v Maďarsku by měl činit 1,9 procenta.
MMF rovněž předpověděl, že průměrná míra inflace v Česku v letošním roce klesne na 2,1 procenta z loňských 2,5 procenta. V příštím roce však očekává její nárůst na 2,8 procenta.
Ministerstvo financí v srpnu předpovědělo, že inflace letos klesne na 2,2 procenta. K pomalejšímu růstu spotřebitelských cen podle něj přispívá převedení plateb za obnovitelné zdroje na státní rozpočet, levnější potraviny a silnější kurz koruny. Příští rok ministerstvo čeká zrychlení inflace na 2,7 procenta, a to mimo jiné kvůli zdražení elektřiny a plynu.
Odolnost světové ekonomiky
Růst světové ekonomiky pak letos zpomalí na 3,1 procenta z loňských 3,5 procenta, předpověděl MMF. Odhad letošního růstu však mírně zlepšil ze tří procent, která předpovídal v červencové aktualizaci jarního výhledu. V příštím roce pak MMF nadále očekává zrychlení růstu globálního hrubého domácího produktu na 3,4 procenta.
„Světová ekonomika opět projevuje svou odolnost,“ uvedl fond. „Aktivita se v prvním pololetí vyvíjela lépe, než se očekávalo, a to navzdory pokračující válce na Blízkém východě a negativním dopadům napětí v obchodních vztazích,“ dodal. Upozornil rovněž, že hospodářskou aktivitu podpořily rozsáhlé investice související s rozvojem umělé inteligence (AI).
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Hlavní ekonomka MMF Silvana Tenreyrová nicméně při prezentaci výhledu varovala, že odolnost světové ekonomiky již začíná narážet na své limity. Zároveň vyzvala vlády ke zlepšení stavu veřejných financí. „To je domácí úkol pro všechny – zajistit, abychom byli odolní,“ dodala.
Fond také poukázal na značné rozdíly v hospodářském vývoji jednotlivých zemí. Relativně dobře se daří zemím, které pociťují pouze omezené dopady konfliktu na Blízkém východě a které těží z investic do AI. Velkým potížím naopak čelí ekonomiky, které dovážejí energii a které z investic do AI výrazněji neprofitují. „Do této skupiny patří řada nízkopříjmových a zranitelných zemí, což zvyšuje riziko, že nynější šoky prohloubí příjmové rozdíly mezi zeměmi,“ upozornil MMF.
Tenreyrová varovala, že pokračování konfliktu na Blízkém východě by mohlo zvýšit inflační tlaky a zpomalit hospodářský růst. „Hospodářský výhled by mohly oslabit rovněž zhoršující se rozpočtové vyhlídky, přehodnocení ziskovosti AI a extrémní výkyvy počasí,“ dodala.
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