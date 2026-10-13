Vedle dálnice D3 u jihočeského Dynína vyrostla třetí nejvýkonnější fotovoltaická elektrárna v Česku. Stojí na ploše zhruba 50 hektarů a dosahuje výkonu téměř 37 megawattů. Pro představu, nejvýkonnější tuzemská solární elektrárna v Ralsku na Českolipsku z roku 2010 má výkon skoro 56 megawattů.
Elektrárna u Dynína je přelomová i proto, že vznikla díky takzvané dohodě PPA (power purchase agreement). Jde o dlouhodobý kontrakt, který zajišťuje dodávku elektřiny pro zákazníka z jedné nebo více konkrétních elektráren. V tomto případě se k nákupu elektřiny na deset let zavázala společnost Benteler působící v oblasti automotive, energetiky a strojírenství. V Česku není tento typ smluv zatím běžný, ale mělo by jich přibývat.
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