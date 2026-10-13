Na ministerstvu životního prostředí vznikla novela zákona, která od roku 2029 zpřísní pravidla pro znečišťování ovzduší průmyslovými i některými zemědělskými podniky. Návrh má převést do českého práva nová evropská pravidla pro emise. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) má navíc získat pravomoc okamžitě zastavit provoz podniku v případě bezprostředního ohrožení zdraví obyvatel. Novelu zákona o integrované prevenci a omezování znečištění měla v pondělí schválit vláda, ale kvůli neúčasti ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) ji odložila.
Co se dočtete dál
- Vznikla novela zákona, která významně zpřísní pravidla pro znečišťování ovzduší průmyslovými i některými zemědělskými podniky.
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