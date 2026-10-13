Sněmovna v úterý v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinerie. Důvodem jejího zavedení je podle vlády nárůst marží rafinerií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací a v tuzemsku dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Obě vlastní Orlen Unipetrol. Zákon odolal návrhům na zamítnutí i na vrácení vládě, které vznesla opozice. Nyní ho projedná sněmovní rozpočtový výbor.
Je to lex Orlen, kritizuje rafinérská firma novou daň. Povede to k omezení investic v české petrochemii?
Daň se bude uplatňovat za letošní a příští rok. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti roku 2025. Jen za letošní rok by podle ministerstva financí měla daň do státního rozpočtu přinést asi 5,5 miliardy korun. Výnos za příští rok bude možné zpřesnit až v roce 2027 podle vývoje cen. Opozice varuje před zpětnou účinností nové daně. Poukazuje i na to, že se daň v tuzemsku dotkne jen jednoho subjektu.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) před poslanci odmítla, že by šlo o daň pro jednu firmu. „Cílem této novely je mimořádné zdanění reagující na výrazný růst cen rafinerských produktů,“ řekla poslancům. „Výnos z této daně bude sloužit k částečné kompenzaci výdajů státního rozpočtu, které byly vynaloženy v souvislosti s růstem cen pohonných hmot,“ dodala. Výnos z daně bude výlučným příjmem státního rozpočtu a stát se o něj nebude dělit s kraji a obcemi jako u jiných daní.
Daň se bude vztahovat na firmy, jejichž celkové příjmy dosahují alespoň dvou miliard korun ročně a současně mají příjmy z rafinérské činnosti alespoň 50 milionů korun ročně. Srovnávat se budou základy daně za zdaňovací období započatá v letech 2026 a 2027 vůči zdaňovacímu období započatému v roce 2025. Základ se vypočítá jako rozdíl mezi tržbami z prodeje vlastních výrobků a náklady na spotřebovanou ropu.
Svaz průmyslu a dopravy v pondělí vyzval vládu, aby od záměru ustoupila, nebo alespoň zmírnila parametry daně. Svaz sice uvítal, že se vláda snaží omezit dopady zdražování nafty například snížením spotřební daně, odmítl však zavádění jakýchkoli sektorových daní, které podle něj narušují férové tržní prostředí. Premiér Andrej Babiš (ANO) však již v pondělí v reakci na stanovisko svazu označil zavedení daně za správný krok. „Tento krok je mimořádně potřebný a zodpovědný,“ zdůraznila ministryně financí.
Kvůli pokrytí nákladů na zastropování cen plynu a elektřiny bývalá vláda v roce 2022 také prosadila daň z mimořádných zisků zaměřenou na energetické, petrolejářské či těžební firmy a banky. Společnosti takzvanou windfall tax odváděly za roky 2023 až 2025. Celkově odvedly státu zhruba 114 miliard korun, což byl jen zlomek původně očekávaného objemu. Největší podíl z toho připadl na polostátní energetickou společnost ČEZ, která každý rok odvedla více než 30 miliard.
Sněmovna nepodpořila mimo jiné návrh předsedy klubu ODS Marka Bendy, aby se zákonem zabýval i zahraniční výbor. Benda to zdůvodnil tím, že vlastníkem rafinerií je polský stát, a proto by to měl výbor zvážit ve vztahu k této sousední zemi.
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