Je to velký developerský trend současnosti. V evropských metropolích vznikají celé nové čtvrti založené na nájemním bydlení s kompletní občanskou vybaveností, kancelářemi a obchody. Budují je města, veřejné instituce, soukromí investoři nebo smíšené aliance veřejných a soukromých investorů. Obrovské projekty za miliardy eur s tisícovkami bytů vznikají z jednoduchého důvodu: vysoké úrokové sazby a ceny nemovitostí se pro velkou část mladých rodin stávají nepřekonatelnou překážkou na cestě k vlastnímu bydlení.
Co se dočtete dál
- Co je projekt Na Jelenách a kolik bude stát.
- Kolik bytů zde vznikne.
- Čím se inspiroval.
- Kdo za projektem stojí.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace