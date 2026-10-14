Odklon od nošení tenisek se projevuje už i na akciových trzích. Akcie jejich výrobců, jako je Nike nebo Adidas, oslabují. Více se daří producentům formálnějších druhů obuvi typu mokasín, nyní často označovaných jako loafersy, které se lépe prodávají, informuje agentura Bloomberg.
Akciový trh konečně odráží to, co milovníci módy tvrdí už celé měsíce: nosit tenisky do kanceláře už není „in“, píše agentura. Na přechodu lidí od ležérních tepláků k elegantnějšímu oblečení nejvíce tratí výrobci sportovního oblečení. Do popředí se naopak vracejí značky, které během překotného trendu „athleisure“ (kombinace sportovního a volnočasového oblečení) ustoupily do pozadí.
Poptávka po teniskách ještě před nedávnem prudce rostla. Už před pandemií covidu-19 mnoho lidí přecházelo od klasické obuvi k pohodlnějším variantám. To podle výzkumné společnosti GlobalData vedlo k tomu, že podíl sportovní obuvi na globálním trhu vzrostl z přibližně 37 procent v roce 2012 na více než 50 procent v roce 2024.
Zájem o obuv a oblečení určené přímo ke sportování je tu stále. Mimo sportoviště a posilovny však mnoho zákazníků znovu objevuje elegantnější obuv. Podle společnosti EDITED, která se zabývá průzkumem trhu, jsou mokasíny na nejlepší cestě nahradit tenisky a stát se pro muže i ženy tou pravou pohodlnou obuví pro podzimní sezonu. Naopak obzvláště špatně se prodávají mohutné tenisky.
Akcie výrobce obuvi Steve Madden si za posledních 12 měsíců připsaly 28 procent, akcie společnosti Ralph Lauren za stejnou dobu posílily téměř o 18 procent. Naopak akcie společnosti Nike za poslední rok odepsaly zhruba 48 procent a akcie Adidasu 17 procent.
Poptávka po obměně šatníku se mezitím rychle rozšiřuje i mimo oblast obuvi. Ve Spojených státech, kde spotřebitelé čelí tlaku kvůli zvyšující se inflaci, se oblečení prodává stále překvapivě dobře, všímá si Bloomberg a poznamenává, že oživení se týká i spodního prádla.
V době, kdy byl velkým hitem styl athleisure, přešlo mnoho žen na sportovní podprsenky. Elegantnější oblečení si však žádá spodní prádlo, které lépe tvaruje postavu a přitom zůstává pohodlné. Právě to může přispívat k výraznému růstu společnosti Victoria’s Secret, uvádí agentura. Akcie této americké firmy mají za posledních 12 měsíců k dobru přes 200 procent.
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