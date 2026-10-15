Společnost DEK má aktuálně na investice připraveno více než sedm miliard korun. To je nejvíc v historii firmy. Zakladatel a spolumajitel největší domácí sítě stavebnin Vít Kutnar pro HN naznačuje, jak hodlá získanou palební investiční sílu použít – kromě rychlejšího budování nových poboček je ve hře také akvizice některého z výrobců stavebních materiálů nebo vstup na trhy v západní Evropě.

Kutnar dále pro HN popisuje aktuální situaci na stavebním trhu, vysvětluje, jak se daří výrobci betonové dlažby BEST, kterého DEK v minulosti koupil, nebo jak hodlá v příštím roce nastartovat stavební veletržnictví v Česku.

Letos jste prodali významnou část svých vedlejších aktivit – vývojáře stavebního softwaru ÚRS, společnosti Callida a First Information Systems nebo také divize Stachemy vyrábějící přísady do betonu. Co vás k tomuto kroku vedlo?

Každý rok při plánování přehodnocujeme naši strategii. Zhruba před dvěma lety jsem si uvědomil, že jsme možná až příliš rozkročeni a běžíme závod na moc frontách současně. Zároveň jsme viděli obrovský potenciál v našem tradičním oboru, kterým je distribuce stavebních materiálů, kde chceme ještě více posílit a zrychlit. Ve skupině jsme přitom měli dvě větve firem, které přímo nesouvisely s naším core byznysem. Rozhodli jsme se je proto prodat, získat z nich kapitál a investovat ho tam, kde ho potřebujeme nejvíce. Celý proces byl překvapivě dlouhý, zabral více než rok a půl a šlo celkem o sedm firem.

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Co se dočtete dál

  • Jaké jsou investiční plány společnosti DEK.
  • O kolik by mohla narůst prodejní síť stavebnin.
  • Proč se změnil Kutnarův názor na zahraniční expanzi.
  • Jaká je dnes situace na trhu a jaké výsledky DEK letos čeká.
  • Důvody pro založení společnosti DEKINVEST.
  • Plány firmy na poli stavebního veletržnictví.
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