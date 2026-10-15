V moravské Litovli se každý den vyrobí zhruba čtyři miliony tamponů, které odtud putují do více než padesáti zemí světa. Teď se ale nad budoucností tamní továrny objevily otazníky. Její americký vlastník Kimberly-Clark totiž chystá jeden z největších obchodů v historii svého oboru a kvůli podmínkám Evropské komise se musí vzdát značky Kotex, jejíž produkty se v Litovli vyrábějí.
Co se dočtete dál
- Kterých známých značek se musí Kimberly-Clark vzdát.
- Kdo je převezme a co s nimi plánuje.
- Jak obchod zasáhne továrnu v Litovli a její zaměstnance.
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