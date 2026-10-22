Nedávno mi v New Yorku jeden známý, americký startupista pohybující se kolem vývoje umělé inteligence, velmi zaníceně vyprávěl o jedné italské firmě. Jmenuje se Bending Spoons a do té doby jsem o ní neslyšel, zřejmě jako mnoho dalších lidí.
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