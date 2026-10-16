Americký výrobce elektrických vozů Tesla představil nový sportovní vůz Roadster s raketovými tryskami. Stroj má být schopen překonávat krátké úseky vzduchem. Firma automobil předvedla ve čtvrtek s dvoutýdenním zpožděním, což zdůvodnila nepříznivými povětrnostními podmínkami v místě konání, tedy v areálu společnosti SpaceX určeném pro vývoj a testování raket.
Vůz se při prezentaci ve městě Waco v Texasu díky svým motorům na studený plyn mimo jiné proletěl bočním smykem nad jinými zaparkovanými modely. Při předváděcí jízdě zrychlil z nuly na 60 mil za hodinu (téměř 96,6 kilometru za hodinu) za 0,81 sekundy.
Šéf Tesly Elon Musk uvedl, že vůz se začne vyrábět v roce 2028 a sériový model bude podle něj ještě rychlejší. Cenu nového vozu firma nezveřejnila, předpokládá se ale, že přesáhne 250 tisíc dolarů (5,4 milionu korun). Tesla na svém webu upozorňuje, že létání na veřejných komunikacích není povoleno.
Musk kromě Tesly vede také kosmickou společnost SpaceX, která se z podstaty věci hodně zabývá tryskovými pohony. Již delší dobu se spekuluje, že chce obě společnosti sjednotit pod jednou střechou. V Tesle Musk vyhlásil, že se společnost bude soustředit na autonomní řízení a humanoidní roboty namísto současného prodeje automobilů. Stroj představený ve čtvrtek by měl být podle něj posledním vozidlem Tesly, které ještě budou řídit lidé.
Musk původně představil prototyp sportovního vozu Roadster již v roce 2017. Tehdy předpokládal, že výroba začne v roce 2020.
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