Farmaceutické společnosti mají podle prognóz před sebou jeden z největších růstů posledních let. Přinášejí ho léky, které pomáhají milionům lidí zbavovat se nadbytečných kilogramů. Jejich užívání zároveň mění stravovací návyky a ukrajuje z tržeb potravinářských firem, což pro tento byznys může znamenat obrovské ztráty. Předpokládá se, že jen v USA půjde o desítky miliard dolarů ročních tržeb.
Přípravky GLP-1 se původně používaly především k léčbě cukrovky. Díky využití při léčbě obezity však Ozempic a Wegovy od dánské Novo Nordisk či Mounjaro a Zepbound americké Eli Lilly získávají miliony nových uživatelů. A pro výrobce potravin to není radostná vyhlídka, zejména těch považovaných za nezdravé, alespoň při větší konzumaci.
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