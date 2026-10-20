Na pařížském autosalonu se minulý týden vedle vozů předváděla v praxi i nová pravidla světového obchodu. Evropa se ještě nedohodla, jak přesně bude zvýhodňovat výrobu na svém území, čínské automobilky už ale plánují, jak nových pravidel využijí. „Usilujeme o místní vývoj, místní výrobu i dodavatelský řetězec,“ prohlásil šéf koncernu Chery Jin Tchung-jüe. Z opatření, která mají posílit evropský průmysl, paradoxně mohou těžit i jeho čínští konkurenti

Je to jeden z projevů širší změny. Evropská komise například navrhuje, aby na některé veřejné zakázky a dotace dosáhly jen elektromobily smontované v EU s vysokým podílem evropských součástek. Politická rozhodnutí stále častěji určují, kde podnik postaví továrnu, od koho nakoupí a do čeho investuje. Stát se vrací do ekonomiky. Vlády už nevěří, že světový trh zajistí vše potřebné i během válečných či politických konfliktů. Chtějí mít strategicky důležitou výrobu doma a jsou ochotné za ni platit. Firmám tím vznikají nové příležitosti, veřejnosti zase dlouhodobé závazky.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč se svět odvrací od víry, že volný trh všechno vyřeší.
  • Jak se ze státu stává nejen poskytovatel dotací, ale také investor, vlastník a garant firemních příjmů.
  • Proč může pomoc úspěšné firmě způsobit škody celé ekonomice.
  • Jaké podnikatelské riziko vlády přebírají a kdo za něj nakonec zaplatí.
  • Proč mohou z ochrany evropského průmyslu těžit i zahraniční konkurenti.
  • Podle čeho poznat, kdy se státní zásah vyplatí a kdy je čas odejít.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.